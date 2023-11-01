Экспортные ограничения коснутся сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования ПО, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По импорту ограничения, среди прочего, будут на металлы, алюминиевые изделия, товары транспортного назначения и алмазы.

Новый пакет санкций будет нацелен на «подрыв способности России обходить существующие запреты через третьи страны, в которых она получает доступ к компонентам, технологиям и электронике, используемым для производства вооружений».

Также в ЕС обсуждают введение запрета на возвращение российских активов в ЕС и ограничение участия российских граждан в чувствительных секторах. В новый пакет санкций также могут включить более 100 физических и 40 юридических лиц.

Как подчеркивает Bloomberg, предложения еще могут быть изменены и впоследствии потребуют единогласного одобрения со стороны всех 27 стран ЕС.