Премьер Грузии: Турция стала одним из главных игроков в регионе и мире

За последние 100 лет Турция стала одним из главных политических и экономических игроков как в региональном, так и в глобальном масштабе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на приеме в посольстве Турции в честь 100-летия Республики. #Гарибашвили #Турция #Грузия премьер #100летие #юбилей #Гарибашвили #Эрдоган #игрок #политика #дипломатия #посольствоТурции #мироваяарена #прием #ТурцияиГрузия #новостиТурции #новостиГрузии #trtrussian #trtнарусском