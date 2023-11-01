ПОЛИТИКА
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Премьер Грузии: Турция стала одним из главных игроков в регионе и мире
За последние 100 лет Турция стала одним из главных политических и экономических игроков как в региональном, так и в глобальном масштабе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на приеме в посольстве Турции в честь 100-летия Республики. #Гарибашвили #Турция #Грузия премьер #100летие #юбилей #Гарибашвили #Эрдоган #игрок #политика #дипломатия #посольствоТурции #мироваяарена #прием #ТурцияиГрузия #новостиТурции #новостиГрузии #trtrussian #trtнарусском
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1 ноября 2023 г.
Истории
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