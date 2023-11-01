ПОЛИТИКА
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В Париже полиция выстрелила в живот женщине в хиджабе: начато расследование
Начато двойное расследование в связи с выстрелом полицейских в женщину в хиджабе на станции метро в Париже, заявил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран. Первое открыто в отношении полиции, а второе - пострадавшей женщины, которая находится в больнице. #trtrussian #Франция #хиджаб #выстрел #Париж #полиция #метро #стрельба #женщина #расследование #женщинавхиджабе #станцияметро #Веран #дискриминация #исламофобия #мусульманка #новостиФранции #trtнарусском
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1 ноября 2023 г.
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