В Париже полиция выстрелила в живот женщине в хиджабе: начато расследование

Начато двойное расследование в связи с выстрелом полицейских в женщину в хиджабе на станции метро в Париже, заявил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран. Первое открыто в отношении полиции, а второе - пострадавшей женщины, которая находится в больнице. #trtrussian #Франция #хиджаб #выстрел #Париж #полиция #метро #стрельба #женщина #расследование #женщинавхиджабе #станцияметро #Веран #дискриминация #исламофобия #мусульманка #новостиФранции #trtнарусском