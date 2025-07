В Израиле углубляется кризис доверия между правительством во главе с Биньямином Нетаньяху и представителями аппарата безопасности. Ряд местных изданий со ссылкой на источники сообщил, что премьер-министр намерен спасти свою карьеру, взвалив политическую ответственность за эскалацию вокруг сектора Газа на военных и разведку. Как сообщил портал Walla, сотрудникам офиса Нетаньяху уже поручено собирать материалы брифингов и выступлений, которые доказали бы неподготовленность профильных структур к вооруженному конфликту.

Это подтверждают источники британской The Financial Times, по словам которых высшее офицерское звено ЦАХАЛ ждет череда отставок за неумение предугадать военное обострение. Впрочем, инсайдеры считают, что такой сценарий возможен уже после начала сухопутного вторжения. Другой источник Financial Times, которому известны дискуссии внутри премьерского офиса, обратил внимание на то, что Нетаньяху опасается публично брать на себя ответственность за произошедшее, потому что это будет истрактовано обществом как признание вины.

Ситуация разворачивается в тот момент, когда череда государственных деятелей Израиля публично признала ответственность за конфликт с Палестиной, в их числе –– даже особо радикальные коалиционные партнеры премьер-министра, к примеру, министр финансов Бецалель Смотрич.

Тем не менее, никто не ждет, что на признание пойдет сам Нетаньяху, потому что, как говорят в его окружении, для него это равнозначно уходу в отставку, а он считает этот сценарий неочевидным.

На углубление противоречий внутри руководства Израиля, как утверждают местные и западные СМИ, в последние недели повлияла и выработка плана сухопутного вторжения в Газу, а также проблема открытия второго фронта –– с ливанской стороны.

Склока министров

Наиболее жесткий раскол виден по линии между Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом, говорят источники Haaretz. В этом году оба политика уже вступали в жесткий спор по поводу юридической реформы, продвигаемой правящей коалицией. Премьер-министр даже рассматривал вариант с увольнением главы военного ведомства. Несмотря на то что конфликт интересов тогда был разрешен компромиссно, взаимные антипатии между Нетаньяху и Галантом сохраняются, говорят их приближенные, и война только стала катализатором.

По данным западных СМИ, Галант активно поддерживал инициативу с превентивным ударом по Ливану на фоне эскалации с Газой, чтобы предотвратить вступление «Хезболлы» в боевые действия на стороне палестинцев. Министр обороны представил этот план, попытавшись апеллировать к тому, что «Хезболла» представляет для Израиля гораздо большую угрозу, чем палестинское сопротивление, однако глава правительства отклонил запрос на превентивное нападение.

«Нетаньяху, который по-прежнему злится на Галанта из-за споров вокруг пересмотра судебной системы в марте, ищет, на кого возложить вину за неудачи, которые позволили случиться 7 октября. Это не рецепт здорового лидерства в военное время», –– пишет обозреватель Haaretz Амос Харель.

На этом фоне премьер и министр обороны попытались сыграть на публику, выпустив совместное заявление, где говорится, что они «работают в тесном контакте, чтобы привести Израиль к полной победе». «Между премьер-министром, министром обороны и начальником Генштаба Армии обороны Израиля взаимное доверие и единство целей», –– подчеркивается в совместном коммюнике.

В свою очередь Галант отдельно в своих выступлениях обращал внимание на то, что считает важным шагом формирование в Израиле чрезвычайного военно-политического кабинета с участием членов оппозиции.

Отдельный повод для разногласий создало желание израильских политиков установить свой режим в Газе. Как пишет издание Calcalist, Нетаньяху выступил за то, чтобы управление в этой части Палестины было подчинено его канцелярии и отставному подполковнику Моше Эдри, который возглавляет на сегодняшний день Комиссию по атомной энергии. Однако предложенный проект вызвал гнев других членов правящей коалиции. Особенно это касалось Смотрича и министра внутренних дел Моше Арбеля, которые сами хотят управлять Газой после планируемой оккупации.

«Трусливая политика»

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что население Израиля считает поведение Нетаньяху в публичном пространстве ненормальным. Так, исследование, опубликованное изданием Maariv, показало, что подавляющее большинство респондентов выступают за то, чтобы премьер публично взял на себя ответственность за эскалацию насилия. На этом настаивают 80% опрошенных. Интересно, что среди них 69% составляют те граждане, которые отдали свой голос за возглавляемую премьером партию «Ликуд» на прошлогодних выборах в законодательный орган.

Проведенный центром Agam Research опрос показал, что почти половина израильских граждан склонна винить в событиях 7 октября членов действующего правительства. Примечательно в этой ситуации, что критика в адрес Нетаньяху и его соратников вышла даже за рамки левоцентристского лагеря, представители которого являются основными политическими противниками коалиции. Agam Research отмечает, что причина недовольства заключается не только в промахах силового аппарата, но и в отсутствии нормальный поддержки населению.

В этой ситуации соратники Нетаньяху по «Ликуду» уже рисуют сценарии перестройки внутри партийного аппарата. Так, источник Haaretz внутри этого лагеря отмечает, что почти все ликудовцы страшно злы на премьер-министра.

«Преимущественно это связано с его многолетней, очень трусливой политикой, нацеленной на то, чтобы отсрочить неизбежное», –– говорит он.

Однопартийцы премьер-министра полагают, что вопрос о его отставке неизбежно встанет после того, как горячая фаза боевых действий стихнет. Некоторые отмечают, что смена руководства необходима, но уже после оккупации сектора Газа. Однако споры вокруг того, как должна будет организована эта кровавая интервенция и что будет после нее, уже недвусмысленно дают понять, что попытка оккупации –– это шаг к еще большей поляризации внутри действующего правительства.

Близкое к разведсообществу США аналитическое агентство Stratfor считает, что начало сухопутного наступления на Палестину дестабилизирует кабинет Нетаньяху, а это в свою очередь не может не обернуться крахом всей израильской политической системы.