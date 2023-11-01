ПОЛИТИКА
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Израильская армия опубликовала кадры наземной операции в секторе Газа
Армия Израиля опубликовала видео перемещения сухопутных войск по сектору Газа. По сообщению ЦАХАЛ, наземная операция проходит в глубине территории эксклава. С 7 октября Израиль нанес удары по более чем 11 тыс. объектов в Газе. В МВД Газы заявили о стремлении израильских сил отделить северную часть от южной. #trtrussian #Палестина #Израиль #наземнаяоперация #Газа #секторГаза #израильскаяармия #армияИзраиля #сухопутныевойска #ЦАХАЛ #операция #эксклав #ударыпоГазе #авиаудары #МВДГазы #палелестинцы #израильтяне #новостиПалестины #trtнарусском
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1 ноября 2023 г.
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