Израильская армия опубликовала кадры наземной операции в секторе Газа

Армия Израиля опубликовала видео перемещения сухопутных войск по сектору Газа. По сообщению ЦАХАЛ, наземная операция проходит в глубине территории эксклава. С 7 октября Израиль нанес удары по более чем 11 тыс. объектов в Газе. В МВД Газы заявили о стремлении израильских сил отделить северную часть от южной. #trtrussian #Палестина #Израиль #наземнаяоперация #Газа #секторГаза #израильскаяармия #армияИзраиля #сухопутныевойска #ЦАХАЛ #операция #эксклав #ударыпоГазе #авиаудары #МВДГазы #палелестинцы #израильтяне #новостиПалестины #trtнарусском