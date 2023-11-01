Палестинский отец при помощи журналистов лечит ребенка

Находчивый палестинский отец одолжил у журналистов электрооборудование, чтобы подключить к нему паровой ингалятор (небулайзер) для лечения своего грудного ребенка, поскольку израильская блокада привела к полному отключению электричества в осажденном эксклав. #trtrussian #Газа #палестинец #ребенок #Палестина #лечение #отец #электричество #палестинскийребенок #палестинскиедети #ингалятор #паровойингалятор #небулайзер #блокада #блокадаГазы #эксклав #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском