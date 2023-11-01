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ХАМАС опубликовал списки людей, которые могут покинуть Газу
Речь идет об иностранных гражданах и сотрудниках неправительственных организаций, которым пограничники разрешили покинуть регион через КПП на границе с Египтом
ХАМАС опубликовал списки людей, которые могут покинуть Газу
Фото: AP / Others
1 ноября 2023 г.

Движение ХАМАС разрешит гражданам Австрии, Австралии, Болгарии, Финляндии, Чехии, Индонезии, Иордании и Японии покинуть сектор Газа, сообщила погранслужба эксклава в Facebook.

«Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП «Рафах» 1 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00 по местному времени, чтобы облегчить себе процесс перехода»,— сказано в сообщении.

В перечень лиц также вошли сотрудники Международного комитета Красного Креста и ряда неправительственных организаций (НПО), которые работали в Газе.

О каких именно НПО идет речь, не уточняется. Ранее 31 октября представитель ХАМАС Абу Обайда заявил, что в движении намерены пропустить некоторых людей, которые не имеют израильского гражданства.

По словам Обайда, они не хотят удерживать иностранцев в секторе Газа и отпустят их в ближайшее время.

Как писал TRT на русском, 21 октября жителям сектора Газа начала поступать гуманитарная помощь через КПП «Рафах», который был закрыт с 10 октября по решению властей Египта из-за угрозы наплыва палестинских беженцев. По распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в регион была отправлена помощь от Анкары. Груз преимущественно состоял из медицинских препаратов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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