ПОЛИТИКА
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В Лондоне устроили сидячий протест в защиту палестинцев
Сотни жителей Лондона устроили сидячую забастовку на вокзале Ливерпуль-Стрит в холле станции. Протестующие призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа. #trtrussian #Лондон #Палестина #протест #сидячийпротест #палестинцы #Газа #Ливерпуль #вокзал #Великобритания #митинг #демонстрация #акция #поддержкаПалестины #прекращениеогня #бомбардировка #Израиль #митингпротивИзраиля #новостиПалестины #trtнарусском
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1 ноября 2023 г.
Истории
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