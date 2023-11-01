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Страны Южной Америки пересматривают отношения с Израилем
Боливия разрывает связи с Израилем. Еще две страны континента — Чили и Колумбия — отозвали послов для консультаций. Причиной ухудшения дипломатических отношений стали израильские атаки по Газе
Страны Южной Америки пересматривают отношения с Израилем
фото AA / Photo: AA Archive
1 ноября 2023 г.

Боливия 31 октября разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за его атак по сектору Газа. Соседние государства — Колумбия и Чили — отозвали своих послов из Израиля для консультаций. Об этом сообщает агентство «Анадолу‎»‎.

Три южноамериканские страны раскритиковали нападения Израиля на сектор Газа и осудили гибель палестинских граждан.

Боливия «решила разорвать дипломатические отношения с израильским государством в знак неприятия и осуждения агрессивного и непропорционального военного наступления Израиля, происходящего в секторе Газа», заявил 31 октября замглавы МИД республики Фредди Мамани.

Три южноамериканские страны призвали к немедленному прекращению огня, при этом Боливия и Чили настаивают на доставке гуманитарной помощи в Газу и обвиняют Израиль в нарушении международного права.

Президент Колумбии Густаво Петро назвал израильские нападения на эксклав «резней палестинского народа».

Другие страны Латинской и Южной Америки, в частности Мексика и Бразилия, также призвали к прекращению огня.

«То, что мы имеем сейчас, — это безумие премьер-министра Израиля, который хочет стереть с лица земли сектор Газа», — заявил 28 октября президент Бразилии Лула да Силва.

Боливия стала первой страной, которая разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за войны в секторе Газа. Республика уже разрывала дипломатические отношения с Тель-Авивом в 2009 году при правительстве левого президента Эво Моралеса. Это также произошло в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.

«Мы отвергаем военные преступления, совершаемые в секторе Газа. Мы поддерживаем международные инициативы по обеспечению гуманитарной помощи в соответствии с международным правом», — заявил президент Боливии Луис Арсе.

МИД Израиля назвал решение Боливии «‎‎капитуляцией перед терроризмом и режимом аятолл в Иране».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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