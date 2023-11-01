Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект, предусматривающий помощь Израилю в отрыве от помощи Украине. Об этом 31 октября сообщило бюджетное управление администрации президента.

В середине октября глава Белого дома внес законопроект о едином пакете помощи союзникам Вашингтона: Израилю, Украине, Тайваню. Байден запрашивал на военную поддержку союзников $105 млрд.

Однако республиканцы из Палаты представителей раскритиковали этот пакет, призывая разделить помощь Израилю и Украине. Политики подготовили законопроект о выделении $14,5 млрд Тель-Авиву. При этом республиканцы рассчитывают выделить средства ближневосточному союзнику США за счет сокращения финансирования в области климата и здравоохранения.

«‎Отделение помощи Израилю в области безопасности от других приоритетов в дополнении к национальной безопасности будет иметь глобальные последствия»‎, — заявили в управлении Белого дома.

Администрация также подчеркнула, что продолжит дискуссию с законодателями в Конгрессе, чтобы добиться соглашения по единому пакету помощи Киеву и Израилю.

Раскол в Конгрессе

Как пишет газета The Hill, законопроект республиканцев о помощи Израилю не соответствует стратегии Белого дома. Администрация Байдена стремится протолкнуть помощь двум своим союзникам в единой связке. Также документ республиканцев должен получить одобрение сената, «‎‎где законодатели выразили желание увязать поддержку Украины и Израиля».

Ранее TRT на русском писал, что новый спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон выступил против предложения Байдена объединить поддержку Израиля и Украины. По его словам, для республиканцев оказание поддержки израильскому руководству остается приоритетом.

В отношении Украины партия настроена весьма скептически, отмечает Politico. Члены партии не спешат выделять новые средства Киеву, поскольку считают, что США уже выделили достаточно. Некоторые республиканцы призывают провести публичный аудит того, как Украина расходовала уже выделенные средства.

Инициатива Джонсона разделить помощь Украине и Израилю получила почти единогласную поддержку внутри Палаты представителей. «За» проголосовало 412 человек, «против» — 10, и шестеро воздержались.