Встреча Макрона и Токаева прошла в Астане. После торжественной церемонии стороны провели переговоры. Лидеры двух стран высоко оценили двустороннее сотрудничество и обсудили перспективы развития казахско-французского сотрудничества.

Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, логистической и культурно-гуманитарной сферах, говорится на сайте Акорды.

На визит Макрона в Астану обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Казахстан — суверенное государство, которое развивает отношения с другими странами по своему усмотрению. Он отметил, что у России с Казахстаном «исторические отношения, отношения стратегического партнерства».

2 ноября Макрона также планирует визит в Узбекистан. Как отмечает агентство Bloomberg, обе страны — Казахстан и Узбекистан — являются поставщиками урана. «Целью поездки является повышение энергетической безопасности Франции»,— пишет издание.

Также отмечается, что есть и вторая цель — склонить страны к большему отдалению от России за счет развития связей с Евросоюзом. После переворота в Нигере новые власти прекратили поставлять уран во Францию. При этом в ЕС рассматривают возможность отказаться от российского урана в рамках международных санкций, поэтому в ЕС заняты поиском новых поставщиков.