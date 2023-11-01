Израиль подтвердил, что нанес авиаудар по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа. В результате атаки погибли десятки палестинцев, укрывавшихся в лагере.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате израильского удара 31 октября более 50 человек были убиты и еще 150 получили ранения. Директор индонезийской больницы на севере сектора подтвердил, что погибло более 50 человек.

На изображениях и видео с места удара видно, что дома в лагере были сильно повреждены в результате авиаудара. Спасатели и волонтеры голыми руками, без оборудования, ищут выживших среди огромного количества бетонных обломков.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в результате атаки был убит один из командиров ХАМАС — командующий батальоном «Центральная Джебалия» Ибрагим Биари.

Также в ЦАХАЛ заявили, что смогли уничтожить «большое количество террористов» и разрушить подземную инфраструктуру ХАМАС.

Подполковник израильской армии Ричард Хехт заявил CNN, что авиаудар был нацелен на Биари, который «прятался за спинами мирных жителей». Гибель мирного населения он назвал «трагедией войны».

Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Израилю не известно точное количество жертв.

При этом в ХАМАС отрицают заявление израильской стороны и уточняют: в момент удара в Джебалии не было никого из руководства группировки. Представитель палестинского движения Хазем Кассем обвинил Израиль в попытке оправдать «ужасное преступление против гражданских лиц, детей и женщин».

По данным Ближневосточного агентства ООН (БАПОР), Джебалия — крупнейший из восьми лагерей беженцев в Газе. Летом 2023 года там проживали свыше 116 тыс. палестинских беженцев.