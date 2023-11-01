Обозреватель газеты Politico Лара Зелигман утверждает, что Украина активнее просит США увеличить военную поддержку. По ее словам, в Киеве опасаются, что на фоне ближневосточного конфликта мировое сообщество прекратит поддерживать украинцев.

Журналист отмечает: ее версию подтверждает недавняя поездка представительной украинской делегации в Вашингтон. Во время этого визита чиновники из Киева в основном обсуждали новые поставки вооружений.

«‎‎Украина умоляет США усилить поддержку против России», — считает Зелигман.

По её данным, Киев запросил у Пентагона провести обучение украинских морпехов для проведения операций «‎‎корабль - берег». Также Украина запросила дополнительные средства ПВО и ракетный комплекс ATACMS.

«‎‎Этот визит стал частью более масштабной кампании Украины и ее союзников по оказанию давления с целью получения дополнительной помощи, поскольку международная поддержка, похоже, ослабевает», — отмечает колумнист.

По ее словам, события в Газе «‎‎отвлекают внимание от проблем Киева». Это вызывает опасения украинского руководства. Поэтому президент Владимир Зеленский в последнее время стал активнее призывать западных союзников оказать помощь Киеву, пишет Зелигман.

Как ранее писалTRT на русском, Байден не смог убедить жителей США в необходимости помогать Украине. Попытки президента США отождествить Израиль и Украину не нашли поддержки у американцев и могут стоить политику поддержки избирателей-демократов.

Колумнист издания Foreign Policy Мэттью Крениг отмечает: обычные американцы испытывают апатию и не хотят оказывать финансовую поддержку союзникам Вашингтона — будь то Израиль или Украина.

По его словам, Байден может потерять электорат на предстоящих в 2024 году президентских выборах, поскольку сторонники Демократической партии, хотя они продолжают поддерживать Украину, но расходятся во мнениях по израильско-палестинскому конфликту. Потому идет некий раскол: либо Киев, либо поддержка Израиля.