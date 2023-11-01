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Количество погибших после авиаудара по лагерю беженцев Нусейрат выросло до 41
В лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа погиб по меньшей мере 41 человек и еще десятки находятся под завалами 6-этажного дома, который атаковала армия Израиля. В этом здание находились палестинские семьи, которых эвакуировали из прифронтовых зон сектора Газа. #trtнарусском #Палестина #Газа #Нусейрат #Израиль #атака #удар #лагерьбеженцев #палестинцы #палестинскиебеженцы #погибшие #завалы #атакаИзраиля #атака #секторГаза #эвакуация #ударполагерю #аваиуадар #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtrussian
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1 ноября 2023 г.
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