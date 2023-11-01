Иран поддерживает высказанную Турцией идею о странах-гарантах урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

«Мы с господином Фиданом обсудили ранее идею стран-гарантов. Мы поддерживаем любую политическую инициативу, препятствующую распространению войны», — приводит слова Амир Абдоллахиана агентство Fars.

Министр также подчеркнул важность введения санкций против израильских товаров и подготовки организации суда по вопросу военных преступлений Израиля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил созвать мирную конференцию для урегулирования конфликта, при этом Турция готова стать страной-гарантом для Палестины в случае достижения мира. По словам турецкого лидера, Анкара рассматривает институт стран-гарантов в качестве наиболее эффективного метода для реалистичного решения проблемы, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по около 9 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.