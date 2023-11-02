Палестинцы используют морскую воду из-за дефицита пресной

В Дейр-эль-Балахе жители используют морскую воду вместо пресной. В начале октября Израиль отключил все трубопроводы в эсклав. Накануне Тель-Авив сообщил о якобы возобновлении подачи воды, однако в Палестине эту информацию не подтвердили. #trtанрусском #Палестина #морскаявода #питьевавода #дефицит #Израиль #экслав #дефицитводы #ДейрэльБалах #трубопровод #ТельАвив #подачаводы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtrussian