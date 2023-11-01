Число детей, погибших в результате израильских атак в секторе Газа с момента обострения 7 октября конфликта на Ближнем Востоке, превысило 3,6 тыс. Такие данные палестинского Минздрава приводит телеканал Al Arabiya.

«3 648 детей и 2 290 женщин убиты, более 22 тыс. получили ранения в секторе Газа», — говорится в комментарии ведомства.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент около 9 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.