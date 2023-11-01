Консультативный совет ООН по безотходному производству под председательством Эмине Эрдоган собрался в особняке Вахдеттин в Стамбуле на первое официальное очное заседание.

Супруга президента Реджепа Тайипа Эрдогана и председатель Консультативного совета ООН по безотходному производству Эмине Эрдоган заявила, что в сотрудничестве с советом необходимо работать над организацией глобальной премии Zero Waste Awards для признания успешных примеров безотходного производства.

«Эта премия внесет значительный вклад в формирование новых инициатив и одновременно представит миру существующие успешные примеры», — сказала она.

Эрдоган добавила, что в то время как мир вступает в период «глобального кипения», вызванного изменением климата, правление приняло решение предпринять действия против этой тенденции. По ее словам, проект «Ноль отходов» является результатом этой веры и мечты.

«Благодаря этому проекту за 6 лет мы сэкономили 3,5 млрд. долларов и предотвратили 4,9 млн тонн выбросов парниковых газов, что эквивалентно снятию с движения более 1 млн автомобилей в год», — сказала Эрдоган, ссылаясь на данные по проекту.

Она указала на необходимость укрепления поддерживающих международных и местных правовых инфраструктур, а также расширения практики их применения.