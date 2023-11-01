Крэйг Мохибер уволился с поста директора офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке, так как считает, что всемирная организация, в которой он проработал более 30 лет, не справляется со своими обязанностями по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

Мохибер направил четырехстраничное заявление об отставке Верховному комиссару ООН по правам человека Волкеру Тёрку. В нем чиновник назвал израильские атаки на сектор Газа «хрестоматийным примером геноцида».

«Я последний раз в официальном порядке связываюсь с вами как директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека. Мы вновь видим, что у нас на глазах разворачивается геноцид, а организация, которой мы служим, оказывается бессильна остановить его», — написал он.

«Это хрестоматийный пример геноцида. Правительства Соединенных Штатов, Великобритании и большинства стран Европы стали полными соучастниками ужасного нападения», — заявил Мохибер.

«Эти правительства не только отказываются выполнять свои обязательства по «обеспечению уважения» к Женевским конвенциям, но и фактически активно вооружают агрессора, обеспечивая ему экономическую и разведывательную поддержку, а также политическое и дипломатическое прикрытие зверств Израиля», — добавил он.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по около 9 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.