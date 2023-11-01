Беженцы на погранпереходе Рафах готовятся пересечь границу

Около двухсот человек собрались 1 ноября на пограничном переходе Рафах, чтобы выехать из сектора Газа в Египет. Это люди с иностранными паспортами около месяца ждали разрешения пересечь границу. Согласно договоренностям, всего в Египет смогут попасть 500 человек, а также раненые и тяжелобольные палестинцы. #trtнарусском #газа #палестина #рафах #секторгаза #беженцы #новости #кппрафах #кпп