Генсек ООН Антониу Гутерриш шокирован ударами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Об этом заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генсек потрясен эскалацией насилия в Газе, в том числе убийством палестинцев, женщин и детей, а также израильскими ударами по жилым зонам плотно заселенного лагеря беженцев Джебалия вчера и сегодня. Он крайне решительно осуждает убийства мирных жителей», — сказал Дюжаррик на брифинге.

Он добавил, что Гутерриш призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке прекратить насилие и освободить всех заложников в Газе.

«Генсек вновь заявил, что все стороны должны придерживаться международного гуманитарного права, включая принципы избирательности, соразмерности и осторожности», — добавил представитель генсека ООН.

Ранее в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что потрясен числом жертв удара ЦАХАЛа по лагерю беженцев Джебалия.

«Я потрясен большим числом жертв израильской бомбардировки лагеря беженцев Джебалия», — написал он в социальной сети X. По его словам, ЕС все еще придерживается позиции о том, что у Израиля есть право на самозащиту, однако необходимо действовать в соответствии с международным гуманитарным правом, а также обеспечивать безопасность для всех мирных граждан.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в telegram-канале, что во вторник были атакованы объекты ХАМАС на территории Джебалии, в результате удара пострадали и другие строения. По данным канала «Аль-Джазира», который ссылается на палестинские источники, в результате этого удара погибли более 50 человек и около 150 пострадали. В среду израильские военные провели повторную атаку объектов на территории лагеря, отмечает «Аль-Джазира».

В Джебалии проживает почти 120 тыс. человек, это крупнейший лагерь беженцев в секторе Газа.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент около 9 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.