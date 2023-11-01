Кадры первых минут после второго за сутки авиаудара Израиля по Джебалии

Журналисты TRT стали свидетелями хаоса и паники, возникших через несколько минут после очередной бомбардировки Израиля палестинского лагеря Джебалия. Он подвергается жесточайшим атакам уже второй день подряд. #trtнарусском #палестина #палестина🇵🇸 #палестинамыстобой #палестинакровоточащаярана #палестинаизраильвойна #новости #журналисты #обстрелы #сегодня #джебалия #секторгаза #газа #трт #trtrussian