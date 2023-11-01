Американская актриса Анджелина Джоли, ранее занимавшая посты посла доброй воли и специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), назвала действия Израиля намеренными бомбежками населения сектора Газа, которому некуда бежать. Она заявила, что мировые лидеры, не выступающие за прекращение огня, причастны к преступлениям.

«Это намеренные удары по застрявшему населению, которому некуда бежать. Газа была тюрьмой на открытом воздухе почти два десятилетия и сейчас быстро становится массовым захоронением», — написала Джоли в соцсетях.

«Пока весь мир смотрит, а многие правительства активно поддерживают, миллионы палестинских гражданских — дети, женщины, семьи — подвергаются коллективному наказанию и одновременно их лишают еды, медикаментов и гуманитарной помощи вопреки международному праву», — отметила она.

«Отказываясь требовать гуманитарного прекращения огня и блокируя Совбез ООН от введения его в отношении одной или обеих сторон, мировые лидеры причастны к этим преступлениям», — добавила актриса.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент около 9 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.