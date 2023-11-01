ПОЛИТИКА
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Израильская полиция избила евреев-ортодоксов за их поддержку Палестины
Израильская полиция напала на ортодоксальных евреев из общины Нетурей Карта и избила их за то, что они попытались вывесить палестинские флаги в Иерусалиме в поддержку жителей сектора Газа. Несколько человек арестованы. Нетурей Карта — это община ультраортодоксальных евреев, отвергающая сионизм и создание государства Израиль. #trtнарусском #израиль #ортодоксы #евреи #полиция #полицияизраиля #евреиортодоксы #нетурей #иерусалим #секторгаза #сионизм #аресты
kiug / Others
1 ноября 2023 г.
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