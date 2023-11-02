Турция готова принять у себя палестинцев, проходящих лечение в Газе, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Мы готовы оказать всяческую поддержку в переводе палестинцев, проходящих лечение в Газе, в Турцию», — написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Мы ожидаем, что международное сообщество и соответствующие институты отреагируют на наш призыв и примут меры как можно скорее», —добавил министр. По его словам, «международное сообщество и соответствующие учреждения не приняли достаточных мер для предотвращения нападений на больницы».

В среду Коджа заявил, что Анкара ждет разрешения для сооружения 20 полевых госпиталей на территории Египта для беженцев из Газы.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по около 9 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.