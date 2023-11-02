«Если мои руки будут целы, прочитай на них моё имя»

В знак солидарности с палестинцами, гибнущими под израильскими бомбами, члены «Сообщества мусульманских университетов Германии» написали свои имена на руках. Так сейчас поступают тысячи жителей сектора Газа, чтобы их тела можно было опознать в случае смерти от авиаударов Израиля. #trtнарусском #палестина #газа #секторгаза #палестинцы #израиль #новостипалестины #свободупалестине #геноцид #нападениеизраиля #арабы #атакаизраиля #солидарность #помощьпалестине #германия #мусульманегермании #palestine #israel #freepalestine #fromrivertoseepalestinewillbefree #gaza #alaqsa #filistin #новостипалестины #trtrussian