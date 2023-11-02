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Макрон прибыл в Узбекистан в завершении турне по Центральной Азии
На переговорах в Ташкенте президент Франции намерен договориться об углублении экономического и энергетического сотрудничества, а также расширить французское присутствие в Узбекистане
Макрон прибыл в Узбекистан в завершении турне по Центральной Азии
Фото: AA / Others
2 ноября 2023 г.

Президент Франции Эмманюэль Макрон начал государственный визит в Узбекистан, который станет завершением турне французского лидера по странам Центральной Азии.

Визит в Узбекистан стал первой поездкой французского лидера в эту страну за почти 30 лет со времени визита Франсуа Миттерана в 1994 году. Вместе с тем глава этой центральноазиатской страны Шавкат Мирзиёев посещал Францию дважды с момента вступления в должность — в 2018 и 2022 годах.

По данным французской прессы, на переговорах в Ташкенте Макрон намерен договориться об углублении сотрудничества, в том числе экономического и энергетического, а также расширить французское присутствие в Узбекистане, где уже работают около 30 французских компаний.

Как писал TRT на русском, президент Франции стремится углубить взаимодействие с Казахстаном и Узбекистаном, чтобы расширить поставки критически важных материалов, а также «сохранить свой вес в регионе» наряду с ЕС и США. Однако мировые СМИ связывают эту поездку с желанием Франции расширить поставки урана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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