В больнице Газы из-за нехватки мест делают операции в коридоре

В индонезийской больнице в секторе Газа хирурги проводят операции в коридоре, так как все 4 операционные переполнены пациентами. Эта единственная больница в северной части эксклава в непосредственной близости к фронту. #trtнарусском #палестина #газа #медики #хирурги #коридор #операция #операционная #анестезия #палестинскаябольница #пациенты #палестинцы #фронт #израиль #нападениеизраиля #ситуациявпалестине #palestine #freepalestine #israel #stopgenocide #новостипалестины #trtrussian