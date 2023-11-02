ПОЛИТИКА
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В больнице Газы из-за нехватки мест делают операции в коридоре
В индонезийской больнице в секторе Газа хирурги проводят операции в коридоре, так как все 4 операционные переполнены пациентами. Эта единственная больница в северной части эксклава в непосредственной близости к фронту. #trtнарусском #палестина #газа #медики #хирурги #коридор #операция #операционная #анестезия #палестинскаябольница #пациенты #палестинцы #фронт #израиль #нападениеизраиля #ситуациявпалестине #palestine #freepalestine #israel #stopgenocide #новостипалестины #trtrussian
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2 ноября 2023 г.
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