2 ноября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Жители Бельгии выставили на площади обувь как символ погибших палестинцев
Сотни людей в бельгийском городе Намюр вышли на митинг в знак солидарности с палестинцами. Участники акции выставили на центральной площади обувь, символизирующую жителей Газы, погибших от израильских бомбардировок. #trtнарусском #палестина #бельгия #газа #секторгаза #палестинцы #израиль #новостипалестины #свободупалестине #геноцид #нападениеизраиля #арабы #площадь #израильскиеавиаудары #поддержкапалестины #митинг #атакаизраиля #солидарность #помощьпалестине #обувь #израильскаябомбардировка #митингвбельгии #palestine #israel #freepalestine #fromrivertoseepalestinewillbefree #gaza #alaqsa #filistin #новостипалестины #trtrussian
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