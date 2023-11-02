Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг отправился в столицу Казахстана Астану для участия в 10-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТС).

В пятницу Эрдоган выступит на заседании саммита, который пройдет под названием «Эра турок».

В ходе встречи лидеры обсудят усилия по дальнейшему укреплению сотрудничества внутри организации и обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам.

Ожидается, что Эрдоган также проведет двусторонние встречи с лидерами-участниками саммита.

ОТС была создана в 2009 году как межправительственная организация, в которую входят известные независимые тюркские страны, которые совместно работают над развитием отношений.

Его членами являются Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра имеют статус наблюдателя в организации.