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Почти 200 человек погибли после нового удара Израиля по лагерю беженцев
В результате ударов Израиля по лагерю палестинских беженцев Джебалия в Газе по меньшей 750 человек получили ранения
Почти 200 человек погибли после нового удара Израиля по лагерю беженцев
Фото: AA / Others
2 ноября 2023 г.

В результате ударов Израиля по лагерю палестинских беженцев Джебалия в Газе во вторник и среду погибли по меньшей мере 195 человек, еще более 750 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба администрации эксклава.

Кроме того, еще 120 человек числятся пропавшими без вести, они могут находиться под обломками рухнувших в результате бомбардировок зданий, говорится в сообщении.

Как сообщило во вторник МВД Палестины, во время первого удара по лагерю погибли не менее 400 человек.

Отряды гражданской обороны и местные жители ведут поисково-спасательные работы в районе бомбардировки.

По предварительным данным Минздрава Газы, из-за атаки погибли не менее 100 человек, один из жилых кварталов лагеря был полностью разрушен.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент около 9 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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