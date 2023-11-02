2 ноября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Законодатель США сравнил палестинских мирных жителей с нацистами
Американский республиканец Брайан Маст, который когда-то служил добровольцем в израильской армии, отрицает существование невинных палестинских мирных жителей. #trtнарусском #палестина #америка #газа #секторгаза #палестинцы #израиль #новостипалестины #свободупалестине #геноцид #нападениеизраиля #арабы #США #нацисты #израильскиеавиаудары #брайанмаст #мирныежители #атакаизраиля #израильскаябомбардировка #митингвбельгии #palestine #israel #freepalestine #fromrivertoseepalestinewillbefree #gaza #alaqsa #filistin #новостипалестины #trtrussian
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