Египет строит полевой госпиталь недалеко от границы с Газой

Египет возводит полевой госпиталь недалеко от пограничного пункта Рафах. Там будут лечить раненых палестинцев, «как только им разрешат» въехать в Египет, заявили в Минздраве провинции Северный Синай. #trtнарусском #trtнарусском #палестина #газа #секторгаза #палестинцы #израиль #новостипалестины #свободупалестине #геноцид #нападениеизраиля #арабы #госпиталь #полевойгоспиталь #израильскиеавиаудары #египет #атакаизраиля #граница #помощьпалестине #рафах #северныйсинай #palestine #israel #freepalestine #fromrivertoseepalestinewillbefree #gaza #alaqsa #filistin #новостипалестины #trtrussian