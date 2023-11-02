ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Египет строит полевой госпиталь недалеко от границы с Газой
Египет возводит полевой госпиталь недалеко от пограничного пункта Рафах. Там будут лечить раненых палестинцев, «как только им разрешат» въехать в Египет, заявили в Минздраве провинции Северный Синай. #trtнарусском #trtнарусском #палестина #газа #секторгаза #палестинцы #израиль #новостипалестины #свободупалестине #геноцид #нападениеизраиля #арабы #госпиталь #полевойгоспиталь #израильскиеавиаудары #египет #атакаизраиля #граница #помощьпалестине #рафах #северныйсинай #palestine #israel #freepalestine #fromrivertoseepalestinewillbefree #gaza #alaqsa #filistin #новостипалестины #trtrussian
ооролро / Others
2 ноября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us