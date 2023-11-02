Путин: Меньше барахла из Европы — меньше постельных клопов в России

Европейские санкции снижают шансы завоза в Россию постельных клопов, считает президент Владимир Путин. Так он отреагировал на возможный запрет со стороны Евросоюза поставок в РФ отверток и иголок. Сообщается, что во Франции с начала октября наблюдается небывалое нашествие клопов. Люди находят их в домах, отелях, общественном транспорте и во многих других местах. #trtнарусском #путин #россия #европа #клопы #санкции #барахло #постельныеклопы #европейскиесанкции #президент #иголки #отвертки #франция #нашествиеклопов #новостифранции #новостироссии #trtrussian #trtнарусском