Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут прорвать российские укрепления на восточной границе. Конфликт России и Украины зашел в тупик. С такой оценкой выступил главком ВСУ Валерий Залужный в интервью газете The Economist.

«Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет», — отметил военный.

Он подчеркнул: война Украины с Россией выходит на новый этап статических и истощающих боевых действий. Этот этап, по оценке Залужного, может позволить Москве восстановить свою военную мощь и закрепиться на оккупированных территориях.

Длительный и затяжные боевые действия «пойдут на пользу России, позволяя ей восстановить свою военную мощь, что в конечном итоге будет угрожать вооруженным силам Украины и самому государству», пояснил Залужный.

Он отметил: российские войска перешли в наступление в некоторых частях востока. Киев опасается, что Москва планирует развязать кампанию авиа и ракетных ударов, чтобы вывести из строя энергосистему Украины.

Украине нужен технологический скачок

По мнению командующего ВСУ, чтобы «выйти из тупика», Украине нужен резкий технологический скачок в военной области. Армия нуждается в новых ключевых военных возможностях и технологических инновациях.

«Так же, как в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик», — сказал Залужный в интервью.

«Базовое вооружение, такое как ракеты и снаряды, по-прежнему имеет важное значение. Но Вооруженным силам Украины нужны ключевые военные возможности и технологии, чтобы вырваться из такого рода войны. Самый важный из них — авиация», — уточнил военный.

Он сказал, что Украина должна научиться лучше уничтожать российскую артиллерию и разработать более совершенную технологию разминирования. По его оценке, западные поставки оказались недостаточными из-за российских минных полей, которые в некоторых районах имели ширину в 20 км.

Ранее газета The Sunday Times сообщала о конфликте между главкомом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Причиной послужили оценки украинского контрнаступления. Источники издания заявили: Залужный полагает, что наступление близится к завершению. Потому ВСУ нужно готовиться к возобновлению операций уже в следующем году.

Зеленский же, по словам собеседников газеты, разочарован результатами контрнаступления. Президент считает, что Киеву пока нельзя останавливать операции на востоке, поскольку терпению западных союзников скоро может прийти конец.