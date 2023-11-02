США на следующей неделе проведут с Китаем переговоры по контролю над ядерными вооружениями. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, в Белом доме растет обеспокоенность из-за «‎‎ускоренного наращивания Пекином своего арсенала атомного оружия».

«‎‎Цель обсуждений — уменьшить размер китайского арсенала. Их цель в том, чтобы дать администрации Байдена лучшее представление о планах Китая после того, как Пентагон опубликовал доклад, в котором говорилось, что КНР производит ядерное оружие быстрее, чем ожидалось», — сообщил собеседник Bloomberg.

В октябрьском докладе Пентагона говорится, что с начала года КНР имела примерно 500 ядерных боеголовок. По данным американского военного ведомства, Пекин планирует увеличить число боеголовок до 1 тыс. к 2030 году. Китай наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем ожидалось, отмечают в Минобороны США. Вашингтон имеет около 3,7 тысяч ядерных боеголовок, уточняет Bloomberg.

Президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться «‎‎на полях» ноябрьского саммита АТЭС в Сан-Франциско.