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США и Китай проведут переговоры по ядерным вооружениям
Вашингтон запросил встречу с китайской стороной «‎‎на фоне ускоренного наращивания Пекином своего арсенала атомного оружия»
США и Китай проведут переговоры по ядерным вооружениям
фото AA / Photo: AA Archive
2 ноября 2023 г.

США на следующей неделе проведут с Китаем переговоры по контролю над ядерными вооружениями. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, в Белом доме растет обеспокоенность из-за «‎‎ускоренного наращивания Пекином своего арсенала атомного оружия».

«‎‎Цель обсуждений — уменьшить размер китайского арсенала. Их цель в том, чтобы дать администрации Байдена лучшее представление о планах Китая после того, как Пентагон опубликовал доклад, в котором говорилось, что КНР производит ядерное оружие быстрее, чем ожидалось», — сообщил собеседник Bloomberg.

В октябрьском докладе Пентагона говорится, что с начала года КНР имела примерно 500 ядерных боеголовок. По данным американского военного ведомства, Пекин планирует увеличить число боеголовок до 1 тыс. к 2030 году. Китай наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем ожидалось, отмечают в Минобороны США. Вашингтон имеет около 3,7 тысяч ядерных боеголовок, уточняет Bloomberg.

Президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться «‎‎на полях» ноябрьского саммита АТЭС в Сан-Франциско.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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