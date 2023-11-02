ПОЛИТИКА
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Писториус: конфликт в Газе может увеличить конкуренцию за боеприпасы
Глава Минобороны ФРГ призвал увеличить производство снарядов. По его словам, эскалация палестино-израильского конфликта может привести к дефициту боеприпасов
Писториус: конфликт в Газе может увеличить конкуренцию за боеприпасы
фото AA / Photo: AA Archive
2 ноября 2023 г.

Обострение войны Израиля и Палестины теоретически может привести к росту конкуренции по распределению боеприпасов. Об этом 1 ноября заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По словам политика, Германии по этой причине следует увеличить производство снарядов. В первую очередь, речь идет о 155-мм снарядах по образцу НАТО. Их дефицит может возникнуть, поскольку Израиль использует те же калибры, что и страны альянса.

«‎‎Теоретически это [рост конкуренции за боеприпасы] могло бы произойти. Пока что это еще не тот случай», — отметил Писториус. По его словам, именно по этой причине важно наращивать производство в оборонной отрасли. «‎‎И это тоже происходит. Нам нужно больше боеприпасов‎»‎, — уточнил политик.

Министр подчеркнул: сейчас на повестке Берлина не стоит вопрос о том, чтобы выделять Израилю столько же вооружений, сколько ФРГ уже выделяет Украине. По словам Писториуса, израильская сторона запрашивают «‎‎очень небольшие объемы оружия».

На 10-й сессии Генассамблеи ООН страны организации проголосовали за резолюцию с осуждением израильских атак по Газе. Однако Германия была в числе воздержавшихся стран.

«‎С точки зрения Израиля, я могу понять, что они хотели бы, чтобы голосование было против, и что они раскритиковали воздержание. В то же время надо видеть, что Германия сделала все возможное, чтобы изменить резолюцию и включить в нее все важные для нас аргументы‎», — пояснил Писториус.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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