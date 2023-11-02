2 ноября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Палестинский медик: мы пьем грязную воду
Студент-медик показал, что сейчас происходит в больнице Газы. #trtнарусском #палестина #газа #секторгаза #палестинцы #израиль #новостипалестины #свободупалестине #геноцид #нападениеизраиля #арабы #медик #врач #израильскиеавиаудары #палестинскиймедик #атакаизраиля #палестинскийрач #студент #palestine #israel #freepalestine #fromrivertoseepalestinewillbefree #gaza #alaqsa #filistin #новостипалестины #trtrussian
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