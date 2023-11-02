Израильские атаки по объектам в секторе Газа привели к гибели более 9 тыс. человек, сообщает в четверг палестинские Минздрав.

По их подсчетам, всего с 7 октября в секторе Газа погиб 9 061 человек, из них 3 760 детей и 2 326 женщин. Пострадали около 32 тыс. человек.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.