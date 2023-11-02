Совет американо-исламских отношений (CAIR) осудил неоднократные нападения Израиля на лагерь беженцев Джебалия в секторе Газа и выразил разочарование по поводу отказа администрации Байдена потребовать прекращения огня в конфликте между Израилем и ХАМАС.

«У нас не хватает слов, чтобы описать разочарование американской мусульманской общины отказом администрации Байдена потребовать прекращения огня», — заявил заместитель директора CAIR Эдвард Ахмед Митчелл.

По его словам, «премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неслучайно день за днем убивает мирных жителей в лагере беженцев Джебалия, он делает это намеренно».

«На данный момент отказ президента Байдена потребовать прекращения огня граничит с абсурдом», — сказал Митчелл. «Ради Бога, президент Байден, прекратите это безумие и потребуйте прекращения огня», — добавил он.

Как писал TRT на русском, в результате ударов Израиля по лагерю палестинских беженцев Джебалия в Газе 31 октября и 1 ноября погибли по меньшей мере 195 человек, еще более 750 получили ранения.