Глава МИД Японии Йоко Камикава планирует пригласить коллег из пяти стран Центральной Азии на онлайн-встречу министров иностранных дел «Большой семерки». Об этом сообщает японское агентство Nikkei.

По его данным, главы МИД Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана примут участие в заседании, посвященном региону. Оно состоится в середине ноября.

Среди тем, которые региональные министры планируют затронуть на саммите, — война между Израилем и ХАМАС, а также вторжение России в Украину и развитие Индо-Тихоокеанского региона.

Приглашение стало продолжением усилий G7 по расширению взаимодействия с Центральной Азией.

Лидеры всего мира активизируют усилия по привлечению внимания Центральной Азии, поясняет Nikkei. Так, в этом году прошли встречи председателя КНР Си Цзиньпина с региональными лидерами. Аналогично встречи с представителями региона провел президент США Джо Байден. Центральноазиатский саммит КНР состоялся одновременно со встречей лидеров G7 в Хиросиме.

Кроме того, премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует отправиться в регион в 2024 году.

Как пишет Nikkei, «Большая семерка» и Китай конкурируют за влияние в регионе. Пять стран Центральной Азии занимают стратегическое положение на пути китайской инициативы по созданию инфраструктуры «Пояса и пути». Они также обладают большими запасами нефти, природного газа, урана, золота и других ресурсов, отмечает издание.