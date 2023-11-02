2 ноября 2023 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Почему призывники отказываются служить в армии Израиля?
В Израиле часть призывников отказываются от военной службы, несмотря на угрозу попасть в тюрьму. #trtнарусском #израиль #призывник #солдат #армия #израильскаяармия #армияизраиля #военный #военнаяслужба #палестина #газа #секторгаза #палестинцы #израильтяне #новостипалестины #свободупалестине #евреи #нападениеизраиля #израильскиеавиаудары #атакаизраиля #palestine #israel #freepalestine #fromrivertoseepalestinewillbefree #gaza #alaqsa #filistin #новостипалестины #trtrussian
бьтьбтьб / Others
Истории