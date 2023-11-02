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«Аль-Хашд аш-Шааби» объявило повышенную готовность из-за войны в Газе
Руководство иракского шиитского ополчения отдало приказ о приведении в повышенную готовность своих бойцов
«Аль-Хашд аш-Шааби» объявило повышенную готовность из-за войны в Газе
Фото: AA / Others
2 ноября 2023 г.

Начальник штаба иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абдель Азиз аль-Мухаммадави отдал приказ о приведении в повышенную готовность его бойцов на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило агентство Nabaa Urdun.

По его информации, такое решение принято после расширенного заседания шиитского руководства. «Состояние максимальной боеготовности в “Аль-Хашд аш-Шааби” объявлено с целью реагирования на любую чрезвычайную ситуацию в ближайшие дни по причине палестино-израильского конфликта в Газе», — указывается в заявлении начштаба, которое приводит агентство.

В нем подчеркивается, что все ополченцы должны быть готовы к защите суверенитета и национальных границ.

Ранее бойцы шиитских вооруженных отрядов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», использовали беспилотные летательные аппараты для нападений на военную базу США Айн-эль-Асад в провинции Анбар. Атакам подверглась также американская база к северу от административного центра Эрбиль (425 км от Багдада).

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 9 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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