Еврейские поселенцы напали на палестинские дома и автомобили на Западном Берегу

На Западном Берегу еврейские поселенцы напали на палестинские дома и автомобили, а также подожгли сельскохозяйственные угодья в Наблусе. Очевидцы сообщают, что израильские военные были неподалеку, но при этом не препятствовали вандализму. #Палестина #Наблус #поджег #ЗападныйБерег #поселенцы #военные #Израиль