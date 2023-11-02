2 ноября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Еврейские поселенцы напали на палестинские дома и автомобили на Западном Берегу
На Западном Берегу еврейские поселенцы напали на палестинские дома и автомобили, а также подожгли сельскохозяйственные угодья в Наблусе. Очевидцы сообщают, что израильские военные были неподалеку, но при этом не препятствовали вандализму. #Палестина #Наблус #поджег #ЗападныйБерег #поселенцы #военные #Израиль
Еврейские поселенцы напали на палестинские дома и автомобили на Западном Берегу / Others
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