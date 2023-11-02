Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что пока в секторе Газа разворачивается человеческая трагедия, некоторые страны Евросоюза запрещают своим гражданам выражать солидарность с палестинским народом. Это, по его словам, ни что иное, как проявление двойных стандартов.

«Те, кто допускает нападения на Священный Коран под видом свободы выражения мнений, препятствуют людям, которые осуждают жестокое убийство мирных жителей в Палестине. Применение подобных двойных стандартов недопустимо», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Турции на полях конференции глав МИД на тему «Расширение и реформирование ЕС» в Берлине.

Более того, мировое сообщество не сможет защитить жителей Украины, если не помешает Израилю убивать палестинцев, считает глава МИД Турции. Он призвал страны ЕС занять более решительную и эффективную позицию в этом отношении.

Он также посоветовал странам ЕС быть более лояльными к принятию новых членов. «Если Евросоюз намерен стать глобальным игроком, то он должен воспринимать расширение как геостратегический вопрос», — подчеркнул Фидан.

Напомним, ранее демонстрации в поддержку жителей оккупированной Израилем Палестины прошли во многих городах Германии, Италии и Франции, а также других странах ЕС.

Однако власти ввели запрет на проведение подобных акций. Так, с 7 октября во Франции задержаны более 400 человек. Сотни задержанных в ФРГ, при этом на митинги в стране выходили тысячи человек. В Риме также произошли столкновения полиции с жителями, которые хотели выразить солидарность с палестинским народом.