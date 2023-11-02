Президент РФ Владимир Путин 2 ноября подписал указ об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Россия подписала соглашение, запрещающее все виды ядерных испытаний, в 1996 году. А еще через четыре года ратифицировала этот документ.

О необходимости пересмотреть это решение в России заговорили в начале октября. В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» Путин обратил внимание, что власти США до сих пор не ратифицировали запрет. А уже на следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты намерены рассмотреть соответствующий вопрос.

Отказ России от ратификации вызвал критику со стороны Евросоюза и Вашингтона. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал его «шагом в неверном направлении», который может подорвать доверие к международному режиму контроля над вооружениями.

«Мы продолжим подчеркивать безответственность риторики России в отношении взрывных испытаний ядерного орудия и ДВЗЯИ. Это продолжает тревожные и ошибочные попытки Москвы повысить ядерные риски и усилить напряженность», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

На решение Кремля отреагировали и в Евросоюзе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с этим событием и призывал Россию продолжать придерживаться целей и задач договора.