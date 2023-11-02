Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что с 21 октября в Газу въехало в общей сложности 227 грузовиков с гуманитарной помощью. Важно, чтобы эти поставки были регулярными, подчеркнул он.

Приостановка работы больницы Турецко-Палестинской дружбы в блокированном Израилем секторе Газа стало очередным свидетельством гуманитарной катастрофы в регионе, сказал Дюжаррик.

«Больницы не должны быть вовлечены в конфликт», — заявил он, и добавил, что медицинские учреждения не могут быть перемещены для эвакуации.

Напомним, ранее директор больницы Турецко-Палестинской дружбы Субхи Сукейк сообщил, что израильские истребители разбомбили третий и последний этажи здания. Это привело к выходу из строя некоторых электромеханических систем и поставило под угрозу жизни пациентов и врачей.

«Оккупационные силы не только усилили страдания онкологических больных, лишив их возможности получать лекарства и выезжать на лечение, но и поставили под угрозу их жизни, обстреливая окрестности больницы», — отметил Сукейк.