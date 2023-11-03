ПОЛИТИКА
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Израильская ракета упала рядом с церковью в Газе во время службы
Израильская ракета упала рядом с католической церковью Святого Семейства в секторе Газа во время службы, посеяв панику среди верующих. #trtнарусском #израиль #ракета #израильскаяракета #церковь #палестинскаяцерковь #католическаяцерковь #христианство #церковьсвятогосемейства #палестина #газа #секторгаза #палестинцы #христиане #новостипалестины #свободупалестине #евреи #нападениеизраиля #нападениенацерковь #паника #израильскиеавиаудары #атакаизраиля #palestine #israel #freepalestine #fromrivertoseepalestinewillbefree #gaza #alaqsa #filistin #новостипалестины #trtrussian
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3 ноября 2023 г.
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