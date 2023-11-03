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Bayraktar TB3 успешно завершил очередной этап испытаний
БПЛА Bayraktar TB3 успешно завершил вторые летные испытания совершив 4-часовой полет. Особенностью TB3 является отечественный двигатель и складывающиеся крылья, что позволяет БПЛА взлетать и садиться на короткой дистанции, в частности на флагмане ВМС Турции УДК Anadolu. #trtнарусском #Турция #Bayraktar #Стамбул #БПЛА #TB3 #испытания #военнаятехника #летныеиспытания #полет #двигатель #взлет #байрактар #истребитель #новостиТурции #trtrussian
mönmön / Others
3 ноября 2023 г.
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