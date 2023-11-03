В Нью-Йорке сторонники Израиля напали на пропалестинский митинг

Сторонники Израиля напали на пропалестинский митинг. Активисты собрались возле Городского Университета Нью-Йорка (CUNY), чтобы потребовать от ВУЗа поддержать палестинцев в секторе Газа. В это время на них напали сторонники Израиля, после чего завязалась потасовка. #trtнарусском #сша #палестина #столкновение #газа #ньюйорк #драка #израиль #митнг #митингвсша #запалестину #поддержкапалестины #активисты #израильтяне #евреи #палестинцы #нападение #потасовка #новостисша #palestine #freepalestine #israel #trtrussian